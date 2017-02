POL-BS: Fahndung nach Imbissfahrrad erfolgreich

Braunschweig (ots) - 03.02.17 Braunschweig, Stadtgebiet

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Fotos meldeten sich zwei Zeugen, 26 und 28 Jahre, bei der Polizei und lieferten das gesuchte Imbissfahrrad beim Kriminaldauerdienst ab.

Der 26-Jährige gab an, das Dreirad noch am Tattag in Wenden von einem Unbekannten angekauft und es dann später an seinen Bekannten weiter verkauft zu haben. Nachdem der 28-Jährige am Vormittag den Fahndungsaufruf der Polizei im Internet entdeckt hatte, schoben die Männer das Rad umgehend von einer naheliegenden Garage zur Polizei.

Die Fahndung nach dem Dieb dauert an.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell