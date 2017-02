POL-BS: Imbissfahrrad gestohlen - Zeugenaufruf

Der rollende Imbiss wurde in der Nacht zum 31.01. in Braunschweig gestohlen. Bild-Infos Download

Braunschweig (ots) - 30./31.01.17 Braunschweig, Wenden

In der Nacht zum 31.01.17 (Dienstag) verschwand in Wenden das abgebildete Fahrrad, Marke Eigenbau. Das Dreirad mit einem Aufbau in Form einer kleinen Imbisshütte hat nach Angaben des Besitzers einen Wert von etwa 3.500 Euro.

Das Unikat war gesichert auf einem Grundstück am Aschenkamp in Wenden untergestellt. Für den Abtransport des sperrigen Rades sind mehrere Personen und ein Transporter mit einer genügend großen Ladefläche notwendig.

Wer in der Tatnacht entsprechende Beobachtungen gemacht hat oder etwas zum Verbleib des Dreirads sagen kann, sollte sich mit der Ermittlungsgruppe Zweiradkriminalität unter der Rufnummer 0531 476 3315 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell