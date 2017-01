POL-BS: Einbrecher erbeutet Bargeld und Pulsmesser

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 30.01.2017

Vermutlich über das Wochenende wurde während der Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus in Wenden eingebrochen. Die Tat wurde am Montagvormittag entdeckt.

Bei der Tatortaufnahme im Lupinenweg stellte die Polizei fest, dass offenbar ein Rollladen hochgeschoben worden war und dann ein Fenster mit wenigen Ansätzen aufgehebelt werden konnte. Beim Einsteigen fielen diverse Blumentöpfe nach innen zu Boden und zerbrachen.

Der Täter flüchtete mit einer Geldkassette mit Bargeld und etwas Schmuck. Aus dem Küchenschrank fehlte zudem ein Pulsmessgerät.

