POL-BS: Verkehrsunfall mit 2 schwerverletzten Personen - Vollsperrung der A2 in Richtung Berlin

Braunschweig (ots) - Am Sonntag, den 29.1.2017, gegen 19:50 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Sulingen mit seinem Pkw die A2 in Richtung Berlin. In Höhe der Gemarkung Wendeburg ( Landkreis Peine ) gerät der Pkw plötzlich ins schleudern und kollidierte gegen die Mittelschutzplanke. Ein nachfolgender 56-jähriger Fahrzeugführer aus Wilhelmshaven kann dem verunfallten Pkw nicht ausweichen und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeugführer wurden dabei schwerverletzt. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Für Rettungs- Bergungs- und Fahrbahnreinigungsmaßnahmen musste die Autobahn in Richtungsfahrbahn Berlin gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell