POL-BS: Einbrecher unterwegs

Braunschweig (ots) - 1. Einbruch in Wohnung Unbekannte Täter suchten am Samstag, in der Zeit von 17.15 Uhr bis 19.35 Uhr, ein Mehrfamilienhaus in der Alten Frankfurter Straße auf. Von einer Wohnung wurde die Terrassentür aufgehebelt. Die Täter drangen in Abwesenheit der Bewohner in die Wohnung ein und durchsuchten mehrere Behältnisse. Schmuck, Uhren und Bargeld erbeuteten die Einbrecher.

2. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus Ebenfalls am Samstag, in der Zeit von 20.35 Uhr bis 20.53 Uhr, suchten 2 Einbrecher ein Einfamilienhaus in Dibbesdorf auf. Zunächst versuchten sie die Fensterscheibe vom Küchenfenster einzuschlagen. Danach erkletterten sie den Balkon und zerstörten die Verglasung der Balkontür. Unverrichteter Dinge flüchteten die Einbrecher.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell