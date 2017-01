POL-BS: Liegefahrrad übersehen - 51-Jähriger schwer verletzt

Braunschweig (ots) - 27.01.17, 07.12 Uhr Braunschweig, Schützenstraße

Verbotswidrig gegen die Einbahnregelung bog am Morgen eine 23-jährige Autofahrerin vom Alten Zeughof nach rechts auf die Schützenstraße und anschließend nach links in die Lindentwete ab. Dabei übersah die Autofahrerin einen 51-Jährigen, der ihr mit seinem Liegefahrrad entgegen kam.

Bei dem Zusammenstoß mit dem Wagen erlitt der Fahrradfahrer erhebliche Beinverletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden. Zur besseren Erkennbarkeit hatte der 51-Jährige an seinem Liegefahrrad eine gelbe Fahne an einer Stange montiert.

Gegen die 23-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung durch einen Verkehrsunfall ermittelt.

