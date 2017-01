POL-BS: 11.000 Euro für die falsche Enkelin - Nachfragen entlarven Betrüger

Braunschweig (ots) - 26.01.17 Braunschweig, Weststadt

Opfer des "Enkeltricks" wurde Donnerstag eine 86-jährige Anwohnerin in der Weststadt. Die Frau übergab 11.000 Euro, ihre gesamten Ersparnisse, die sie zu Hause hatte, einem unbekannten Mann an der Haustür.

Vorausgegangen war ein Anruf der angeblichen Enkelin bei der 86-Jährigen. Sie bat um Geld für den Kauf eines Hauses. Auf Anraten der Anruferin steckte die 86-Jährige die Geldscheine in einen Briefumschlag, verschloss ihn mit Klebeband und übergab ihn dem jungen Mann, der bereits vor der Haustür wartete.

Dass sie Betrügern aufgesessen war, wurde der alten Dame klar, als sie später mit ihrem Sohn telefonierte.

Ins Leere lief Dienstagabend der Versuch eines Betrügers, per Telefon an das Geld einer am östlichen Ring wohnenden Frau zu kommen. Als die 93-Jährige zur Kontrolle nach den Namen von Verwandten fragte, legte der vermeintliche Neffe schnell auf.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell