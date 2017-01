POL-BS: Einbrecher klettern über Vordach

Braunschweig (ots) - 26.01.17, 17.26 Uhr Braunschweig, Geitelde

Über das Vordach eines Einfamilienhauses in Geitelde drangen in den Abendstunden Einbrecher in das Gebäude ein. Der oder die Täter ließen Münzgeld im Wert von über 1.000 Euro und ein Mobiltelefon mitgehen.

Aufstiegshilfe auf das Vordach war vermutlich eine Gartenbank, die die Einbrecher auf dem Grundstück fanden. Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten die Diebe mehrere Räume und Behältnisse in dem Haus. Sie flüchteten über die Terrassentür vom Tatort.

