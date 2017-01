POL-BS: Serieneinbrecher aus Hildesheim auch in Braunschweig aktiv

Braunschweig (ots) - 30./31.12.16, 06.01.16 Braunschweig, Stadtgebiet

Die am 25.01.2017 von Spezialkräften der Polizei in Hildesheim festgenommenen Einbrecher ( http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/3544913) waren in vier Fällen zum Jahreswechsel und Anfang Januar auch in Braunschweig aktiv.

Die beiden Männer, 51 und 54 Jahre alt, hatten es hier auf Verwaltungsbüros von Alten- und Pflegeheimen abgesehen.

Zwei der vier Einbrüche im Stadtgebiet blieben im Versuchsstadium stecken, weil die Täter gestört wurden. Bei den vollendeten Taten erbeuteten die Einbrecher in einem Fall einen Safe mit mehreren Tausend Euro Bargeld. Im zweiten Fall transportierten die Beschuldigten einen leeren Tresor und zwei Geldkassetten mit einigen Hundert Euro ab.

Betroffen waren Einrichtungen in Lehndorf und im östlichen und westlichen Ringgebiet.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell