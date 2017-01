POL-BS: Alarmanlage schreckt Einbrecher nicht

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 25.01.17

Bei einem Einbruch in ein Bistro Am Bruchtor wurde in der Nacht zum Mittwoch Bargeld in noch nicht bekannter Höhe erbeutet.

Der Täter hatte ein zur Straße gelegenes Verkaufsfenster aufgehebelt und damit um 04.21 Uhr einen Alarm ausgelöst, der durch eine Sirene und Blinklicht angezeigt wird.

Davon ließ er sich aber nicht abschrecken, stieg in die Räume ein, brach dort zwei Geldautomaten auf und entwendete das Bargeld.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell