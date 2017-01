POL-BS: Jugendlicher entreißt Elfjährigem Handy im Bus

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 25./23.01.17

Die Polizei sucht einen etwa 15 Jahre alten Jugendlichen, der in einem Bus einem 11-Jährigen das Samrtphone entrissen haben soll und damit geflüchtet ist.

Der Vorfall ereignete sich am Montag an der Haltestelle Radeklint, wurde aber erst am Dienstag angezeigt.

Nach Angaben des Kindes saß es gegen 13.25 Uhr im Bus der Linie 450 aus Richtung Lehndorf. Während dieser an der Haltestelle Radeklint stand, habe der Junge mit seinem Mobiltelefon hantiert.

Plötzlich sei durch die noch geöffnete Bustür ein Jugendlicher, der zuvor draußen stand, eingestiegen, habe ihm das Handy aus der Hand gerissen und sich aus dem Bus entfernt, der dann die Tür schloss.

Der Täter ist etwa 15 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, dunkle Haare. Er trug eine dunkle Jacke mit aufgesetzter Kapuze, helle, beigefarbene Hose, schwarze Schuhe und hatte einen Rucksack dabei. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Tel. 0531/476 3115.

