POL-BS: Weitere Einbrüche am Stadtrand

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 21.01.17

Nach Einbrüchen in Stöckheim am vergangenen Freitag (wir berichteten) waren die Täter auch am Samstag in weiteren Ortsteilen am Stadtrand aktiv. Die Tatzeiten liegen zwischen 12.15 und 21.00 Uhr.

In Dibbesdorf drangen Täter in zwei nahe beieinander gelegene Häuser in der Spandaustraße und Neuköllnstraße ein.

Ihnen fiel Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro in die Hände. Der Einstieg erfolgte durch eine aufgebrochene Terrassentür sowie ein Küchenfenster.

Eine weitere Tat wurde aus Timmerlah gemeldet, wo auch die Terrassentür den Aufbruchversuchen nicht standhielt.

