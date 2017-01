POL-BS: Autoaufbruch am Bahnhof - Gesamtschaden über 1000 Euro

Braunschweig (ots) - 19.01.2017, 00.20 Uhr Braunschweig, Ring-Center am Bahnhof

Unmittelbar in Bahnhofsnähe wurde in der Nacht zu Donnerstag ein Fahrzeug aufgebrochen.

Ein 71-jähriger Betreiber von Spielautomaten parkte seinen Wagen kurz vor Mitternacht am Berliner Platz, um eine von ihm betreute Spielhalle aufzusuchen. Kurze darauf wurde er in der Spielothek von einem anderen Gast angesprochen, dass eine Scheibe an seinem Auto kaputtgeschlagen wurde.

Ein unbekannter Täter hatten die Abwesenheit des Mannes ausgenutzt und die Scheibe der Beifahrertür aufgehebelt. Er nahm aus dem Handschuhfach eine Geldtasche mit mehreren hundert Euro Bargeld und verschwand unerkannt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell