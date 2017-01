POL-BS: Eigentümer gesucht - Beutestücke eines Taschendiebes nicht zuzuordnen

2 weitere Medieninhalte

Braunschweig (ots) - 01.01.2017 Braunschweig Innenstadt

Wie bereits berichtet wurde am Neujahrsmorgen ein Taschendieb mit tatkräftiger Hilfe eines Mitarbeiters der Firma Alba vorläufig festgenommen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden diverse Taten nachgewiesen. Viele der Diebstähle wurden in einer Braunschweiger Szenebar am Kalenwall verübt. Mittlerweile konnten diverse Beutestücke wieder an die Eigentümer herausgegeben werden.

Einige Gegenstände, die bei dem Beschuldigten gefunden worden waren, konnten allerdings bis zum heutigen Tag nicht zugeordnet werden.

Die Polizei bittet daher Zeugen, denen in der Silvesternacht ein oder mehrere der abgebildeten Gegenstände abhandengekommen sind, sich mit dem Polizeikommissariat Mitte unter der Rufnummer 0531/476-3115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell