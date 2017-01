POL-BS: Taschendiebinnen unterwegs - 2 Taten in der Innenstadt

Braunschweig (ots) - 16.01.2017, 12.30 und 15.30 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Erneut ist es in der Innenstadt von Braunschweig zu Taschendiebstählen gekommen.

Zunächst meldete sich eine 88-jährige Dame bei der Polizei. Sie stieg gegen 12.30 Uhr in einen Bus an der Haltestelle Steinweg. Eine ca. 1,65 m große, schlanke Unbekannte mit Kopftuch drängelte stark hinter ihr, um ebenfalls in den Bus einzusteigen. Im Bus stellte die Rentnerin fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet und die Geldbörse verschwunden war. Die Unbekannte konnte sie jedoch nicht mehr entdecken. Neben Bargeld fehlen der Frau nun auch Ausweispapiere und ihre EC-Karte.

Ähnlich erging es einem 69-jährigem Rentner 15.30 Uhr beim Einkauf in einer Fleischerei. Er stand in der Schlange als sich hinter ihm zwei ca. 1,60 bis 1,65 m große südländisch aussehende Frauen nach fallendem Kleingeld bückten. Die zwei Unbekannten sammelten das Geld auf und verließen danach umgehend das Geschäft, ohne etwas zu kaufen. Als der Mann nach seiner Bestellung bezahlen wollte, stellte er fest, dass seine Reißverschlusstasche geöffnet und das Portmonee mit Bargeld und Ausweisen entwendet wurde. Die Tatverdächtigen verschwanden unerkannt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell