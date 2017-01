POL-BS: Diebstahl aus PKW - Täter festgenommen

Braunschweig (ots) - In der Braunschweiger Innenstadt beobachteten Zeugen, wie ein alkoholisierter Mann die Seitenscheibe eines PKW einschlug und aus dem Fahrzeug eine Tasche entwendete. Eine Funkstreife konnte ihn in unmittelbarer Nähe festnehmen und das Diebesgut sicherstellen. Dem Mann konnten weitere Taten in diesem Bereich zugeordnet werden. Nun sitzt er im Polizeigewahrsam und wird am Montag einem Richter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell