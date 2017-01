POL-BS: Einkaufswagen unbeaufsichtigt - Taschendiebe in Discountern unterwegs

Braunschweig (ots) - 12.01.2017, 11.00 und 11.30 Uhr Braunschweig, Rudolfplatz und Bebelhof

Gleich zwei Fälle von Taschendiebstahl wurden am Donnerstag Vormittag aus zwei verschiedenen Supermärkten in Braunschweig gemeldet.

Eine 80-jährige Rentnerin hielt sich in einem Supermarkt in der Hildesheimer Straße auf. Sie ließ ihren Einkaufswagen mit ihrer Einkaufstasche für einen kurzen Moment stehen, um Waren aus dem Regal zu nehmen. An der Kasse stellte sie dann fest, dass aus der Reißverschlusstasche ihres Einkaufsbeutels die Geldbörse entnommen wurde. Unbekannte Täter hatten offensichtlich den kurzen Moment ausgenutzt, um das Portmonee zu entnehmen. Neben Bargeld fehlen nun auch diverse Ausweise und die EC-Karte.

Ähnlich erging es einer 64-jährigen Dame kurze Zeit später in einem Supermarkt in der Borsigstraße. Sie hatte ihre Handtasche ebenfalls an ihren Einkaufswagen gehängt. An der Kasse fiel ihr eine Veränderung an der Tasche auf. Unbekannte Täter hatten unbemerkt den Reißverschluss geöffnet und ihre Geldbörse entnommen. In dieser befanden sich Ausweise, Kreditkarten und Bargeld in Höhe von zirka 100 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt in den Einkaufswagen zu belassen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell