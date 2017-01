POL-BS: 88-Jähriger gab Führerschein nach Unfall freiwillig ab

Braunschweig (ots) - 12.01.17, 12.02 Uhr Braunschweig, Lehndorf

Beim Rangieren verwechselte ein 88-jähriger Autofahrer in Lehndorf Vorwärts- und Rückwärtsgang seines Wagens. Beim Gasgeben prallte das Auto zunächst gegen einen Baum und blieb dann in einem Grundstückszaun hängen, der auf eine Länge von acht Metern beschädigt wurde. Insgesamt entstand Schaden in Höhe von mehr als 12.000 Euro.

Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Die Karambolage allerdings führte bei dem 88-Jährigen zu der Einsicht, das Auto altersbedingt in Zukunft stehen zu lassen. Der Mann übergab an Ort und Stelle seinen Führerschein freiwillig den Beamten, die den Unfall aufnahmen.

