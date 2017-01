POL-BS: Wem gehört das Diebesgut? - Zeugenaufruf mit Bild

Wem gehört das abgebildete mutmaßliche Diesbesgut? Hinweise an die Polizei in Braunschweig. Bild-Infos Download

Braunschweig (ots) - 12.01.17 Braunschweig, Stadtgebiet

Mehrere Einbrüche in Kindertagesstätten und Kirchenräume, dazu einige Versuchstaten und Fahrraddiebstähle dürften auf das Konto des Paares gehen, das Polizeibeamte am 27.12. festgenommen haben. (wir berichteten)

Eine Zeugin hatte verdächtige Geräusche in einem Jugendzentrum an der Kreuzstraße gehört und die 46-jährige Frau und ihren sechs Jahre jüngeren Komplizen auf frischer Tat ertappt. Das Paar flüchtete mit Fahrrädern, konnte aber wenig später von einer Streife festgenommen werden. Inzwischen sitzt der 40-jährige in Untersuchungshaft, die Frau ist gegen Auflagen auf freiem Fuß.

Im Zuge der Ermittlungen haben Polizeibeamte bei den Beschuldigten eine Kindergitarre, original verpackte sogenannte Drumsticks für ein Schlagzeug und eine Kindergeldbörse mit Motiv Diddl-Maus sichergestellt (Bild). Bei den Gegenständen dürfte es sich um Diebesgut handeln. Sie konnten aber noch keinem Tatort zugeordnet werden.

Hinweise zur Herkunft nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0531 476 2516 entgegen.

