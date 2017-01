POL-BS: Betrunkener zweimal beim Fahrraddiebstahl erwischt

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 09.01.17

Ein betrunkener mutmaßlicher Fahrraddieb beschäftigte die Polizei am Montagabend gleich zweimal.

Gegen 21.00 Uhr machte ein Passant Kunden eines Geschäftes in der Siegfriedstraße darauf aufmerksam, dass ein Mann sich draußen auffällig an abgestellten Fahrrädern zu schaffen mache. Ein 23-Jähriger stellte dann fest, dass sein Fahrrad weg war und sah in einiger Entfernung, wie eine Person das Zweirad auf den Kopf gestellt hatte und offenbar versuchte, das Schloss zu entfernen. Er schrie den Unbekannten an, der daraufhin wegging.

Aufgrund der Beschreibung konnte eine Funkstreife einen 34-jährigen Tatverdächtigen am Burgundenplatz stellen. Der stark alkoholisierte Mann bestritt eine Diebstahlabsicht und wurde zunächst entlassen.

Eine Stunde später meldeten mehrere Zeugen eine Person, die sich am Bohlweg verdächtig mit Fahrrädern beschäftigte und versuche, die Schlösser zu öffnen.

Beim Eintreffen der Funkstreife schob der Mann gerade ein Rad weg. Wie sich heraus stellte, war er derselbe, der vorher im Siegfriedviertel aufgefallen war.

Dieser pöbelte Passanten an und verhielt sich derart aggressiv, dass er bis zum Morgen in Gewahrsam genommen wurde. Ein Atemalkoholtest ergab 1,57 Promille.

Das Damenrad der Marke Nobless wurde sichergestellt, der Eigentümer muss noch ermittelt werden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell