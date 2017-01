POL-BS: Unfall in Wohngebiet - Zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Braunschweig (ots) - 05.01.2016, 13.07 Uhr Braunschweig, Watenbüttel

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es trotz geringer Geschwindigkeit am Donnerstag Mittag in Watenbüttel.

Eine 66-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Wagen von der Ringelnatzstraße nach rechts in die Otto-Bögeholtz-Straße einbiegen. Sie holte dabei weit nach links aus.

Eine 61-jährige Frau kam zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Fahrzeug auf der Otto-Bögeholtz-Straße entgegen. Sie musste an dieser Stelle einem Hindernis zur Geschwindigkeitsreduzierung in dem Wohngebiet ausweichen, so dass es in der Mitte der Fahrbahn zum Zusammenstoß kam.

Hierbei verletzte sich die 61-jährige Dame leicht an der Hand und klagte über Übelkeit. Eine notärztliche Versorgung wurde abgelehnt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell