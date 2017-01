POL-BS: Gestohlener Kleintransporter im Kanzlerfeld wirft Fragen auf

Braunschweig (ots) - 05.01.17 Braunschweig, Adolf-Bingel-Straße

Seit Anfang Dezember stand in der Adolf-Bingel-Straße im Kanzlerfeld ein Kleintransporter Opel Vivaro mit einem Kennzeichen aus Hannover. Anwohner informierten die Polizei. Eine Überprüfung verschiedener Daten ergab, dass die Kennzeichen Anfang Mai 2016 von einem Renault in Magdeburg als gestohlen gemeldet waren.

Der Opel selbst war ursprünglich in Groß Gerau/ Hessen zugelassen und am 02.12. in Detmold als gestohlen gemeldet worden. Der Wagen muss bereits kurz nach dem Diebstahl, ausgerüstet mit den Kennzeichen aus Hannover, im Kanzlerfeld abgestellt worden sein. Die Polizei stellte den Wagen sicher und ließ ihn abschleppen.

Eine kriminaltechnische Untersuchung des Fahrzeugs steht aus. Die Ermittlungen dauern an.

Wer Hinweise zu Personen geben kann, die das Fahrzeug benutzt und in der Parkbucht abgestellt haben, sollte sich mit der Polizeistation in Lehndorf in Verbindung setzen. Telefon 0531 250120.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell