POL-BS: Neuer Abteilungsleiter bei der Polizeidirektion Braunschweig

Braunschweig (ots) - Der Leitende Regierungsdirektor Jochen Flöthmann ist seit dem 01. Januar 2017 Leiter der Abteilung 2 bei der Polizeidirektion Braunschweig.

Der 55-jährige Volljurist hat in Bielefeld und Göttingen Rechtswissenschaften studiert. 1993 trat es in die damalige Bezirksregierung Braunschweig ein und war dort u.a. Dezernent für Baurecht, Wirtschaftsförderung und Leiter der Pressestelle. Von Ende 2004 bis Ende 2016 war Jochen Flöthmann in der Polizeidirektion Göttingen als Abteilungsleiter 2 tätig. Seit Jahresbeginn hat er den Staffelstab von der Leitenden Regierungsdirektorin Erika Gonnermann übernommen, die mit Ablauf des letzten Jahres in den Ruhestand gegangen ist. Nunmehr ist der Jurist für die Wirtschaftsverwaltung, das Justiziariat und den Bevölkerungsschutz (Brand-, Katastrophenschutz und Zivile Verteidigung) mit der Fachaufsicht über die Landkreise und kreisfreien Städte im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Braunschweig verantwortlich.

Erika Gonnermann (63) war seit dem 1. Mai 2009 Leiterin der Abteilung 2 der Polizeidirektion Braunschweig. Zuvor war sie Dezernatsleiterin für Brand- und Katastrophenschutz, Verteidigung. Diese Aufgabe hatte sie, neben dem Bereich Hoheitsangelegenheiten und Gefahrenabwehr, bereits vor 2004 bei der damaligen Bezirksregierung Braunschweig inne.

