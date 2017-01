POL-BS: Einbrüche in Hochparterre-Wohnungen

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 04.01.2017

Während die Bewohner tagsüber zur Arbeit waren nutzten Einbrecher am Mittwoch die Gelegenheit, in Wohnungen in Mehrfamilienhäuser in Stöckheim und Wenden einzudringen.

Die Täter entwendeten Schmuck, elektronisches Gerät und eine Fotoausrüstung im Wert von mehreren tausend Euro nachdem sie die Räumlichkeiten durchwühlt hatten.

Zugang erlangten die Diebe indem sie ein Fenster und eine Terrassentür der im Hochparterre gelegenen Wohnungen in der Hauptstraße und der Gebrüder-Grimm-Straße aufhebelten.

Um nicht plötzlich überrascht zu werden, hatten die Täter von innen Möbel vor die Eingangstüren geschoben, um den heimkehrenden Bewohnern den Zugang zu erschweren und damit noch Zeit zur Flucht zu haben.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell