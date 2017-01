POL-BS: Überfall auf Spielothek - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots) - 03.01.2016, 23.00 Braunschweig, östliches Ringgebiet

Am späten Dienstag Abend kam es zu einem Raubüberfall auf eine Spielothek in der Karlstraße.

Ein unbekannter Mann stürmte gegen 23.00 Uhr in die Räumlichkeiten und bedrohte die 65-jährige Aufsicht mit einer Waffe. Sie händigte daraufhin das in der Kasse befindliche Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro aus. Als der Täter die Spielhalle verließ, bemerkte die Frau einen weiteren maskierten Mann, der offensichtlich an der Eingangstür "Schmiere gestanden" hatte.

Die beiden Männer flohen in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der Haupttäter wird von der überfallenen Frau und einem in der Spielothek befindlichen 59-jährigen Zeugen als 25-30 Jahre alt, sehr schlank und 175-185 cm groß beschrieben. Er hatte auffallend große braune Augen. Von dem Mann an der Tür ist lediglich bekannt, dass er korpulent war und eine weiße Oberbekleidung trug. Auch er war maskiert.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den flüchtenden Tätern machen können, sich fernmündlich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 in Verbindung zu setzen.

