POL-BS: Taschendieb scheitert an Straßenreinigung - Polizei bedankt sich bei Zeugen

Braunschweig (ots) - 01.01.17 Braunschweig, Friedrich-Wilhelm-Straße

Quasi am Besen der Stadtreinigung blieb am Neujahrstag ein Taschendieb in Braunschweig hängen.

Ein Mitarbeiter hatte sich dem vor der Polizei flüchtenden Mann auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz in den Weg gestellt, ihn festgehalten und so die Festnahme des 26-Jährigen ermöglicht.

Zunächst war der Beschuldigte auf der Friedrich-Wilhelm-Straße einer Streife aufgefallen, weil er eine Jacke und einen Rucksack dabei hatte, selbst aber eine dicke Jacke an hatte und einen weiteren Rucksack auf dem Rücken trug. Wie sich wenig später herausstellte, hatte der Dieb die Gegenstände kurz vorher in einer Gaststätte an der Friedrich-Wilhelm-Straße mitgehen lassen.

Während der Kontrolle flüchtete der 26-Jährige dann plötzlich Hals über Kopf. Er kam bis zur Ecke am Bruchtor. Dort hörte der entschlossene Straßenreiniger die Rufe der Polizisten und stoppte den Flüchtigen.

Der 26-Jährige ist den Ermittlern als notorischer Taschendieb bekannt. Erst einen Tag vorher war er nach dem Diebstahl von mehreren Jacken in einer Gaststätte erwischt worden.

Die Polizei hat sich persönlich bei dem Zeugen für seine couragierte Hilfe bedankt.

