POL-BS: Frau niedergestochen - 47-Jähriger Ehemann festgenommen

Braunschweig (ots) - Frau niedergestochen - 47-Jähriger Ehemann festgenommen

01.01.17, 10.35 Uhr Braunschweig, Berliner Straße

Durch Messerstiche in den Oberkörper wurde Sonntagvormittag eine 36-jährige Frau in Gliesmarode lebensgefährlich verletzt. Nach einer Notoperation am gleichen Tag hat sich der Gesundheitszustand des Opfers laut Auskunft der behandelnden Ärzte inzwischen stabilisiert.

Der Tat dringend verdächtig ist der 47 Jahre alte Ehemann, der mit seinem Wagen zunächst geflüchtet war, sich am Abend aber in einer Polizeidienststelle in Dessau/ Sachsen-Anhalt stellte. Der Beschuldigte, der vor der Polizei keine Angaben zu den Vorwürfen macht, wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig heute Nachmittag wegen des versuchten Tötungsdeliktes einem Haftrichter vorgeführt.

Tatort ist die gemeinsame Wohnung des Paares in einem Mehrfamilienhaus. Dort wohnt der 47-Jährige mit seiner Frau und vier Kindern im Alter zwischen vier und 14 Jahren. Nach den Angriffen war die schwerverletzte Frau in ein Nachbarhaus geflüchtet. Die Bewohner dort riefen Polizei und Rettungsdienst.

Die mutmaßliche Tatwaffe stellten Polizeibeamte in der Wohnung des Ehepaares sicher.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell