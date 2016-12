POL-BS: Erneuter Einbruch in Stöckheim

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 29.12.16, 14.40 - 18.15 Uhr

Die Abwesenheit der Bewohner in den Nachmittagsstunden nutzte am Donnerstag ein Einbrecher, um in ein Haus in der Gebrüder-Grimm-Straße einzusteigen.

Vermutlich mit Hilfe von Mülltonnen gelang es dem Täter zunächst, das Dach eines Wintergartens zu erklimmen. Von hier konnte er ein Fenster aufbrechen und ins Haus gelangen. Hier wurden sämtliche Räume aufgesucht, Behältnisse geöffnet und nach ersten Feststellungen Schmuck entwendet.

Erst am Vortag war in der Nähe in der Hölderlinstraße eingebrochen worden. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen.

