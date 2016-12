POL-BS: Pärchen lag tot in einer Wohnung

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 29./25.12.2016

Noch unklar ist die Ursache für den Tod eines 18 Jahre alten Mannes und einer 25-jährigen Frau, die am ersten Weihnachtstag in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wendenstraße aufgefunden wurden.

Die bisherigen Ermittlungen und durchgeführte Obduktionen ergaben allerdings keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung. Offensichtlich lagen die Leichen seit etwa zwei Wochen in den Räumen.

Die Polizei versucht nun mit weiteren Untersuchungen die genaueren Todesumstände zu klären.

Die Meldung ergeht erst jetzt, da die Toten, die in der Wohnung nicht gemeldet waren, zunächst identifiziert und Angehörige benachrichtigt werden mussten.

