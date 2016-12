POL-BS: Randalierer gefasst - Schuhe als Beweismittel sichergestellt

Braunschweig (ots) - 29.12.16, 07.59 Uhr Braunschweig, Hartgerstraße

Ein 44-Jähriger steht unter dem dringenden Verdacht, am Morgen über mehrere in der Hartgerstraße abgestellte Wagen gelaufen zu sein. An mindestens einem Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Eine Zeugin hatte den Randalierer beobachtet und die Polizei informierte. Ein Kriminaltechniker sicherte Schuhspuren auf der Motorhaube und dem Dach des erheblich demolierten Autos.

Bei der Absuche der Umgebung griff die Streife dann den mutmaßlichen Randalierer auf. Um den Verdacht gegen den 44-Jährigen zu erhärten, stellten die Beamten die Schuhe des Mannes sicher.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell