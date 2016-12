POL-BS: Polizei stellt Verdächtige nach Einbrüchen in Jugendzentrum

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 27.12.16, 01.30 Uhr

Verdächtige Geräusche in einem Jugendzentrum an der Kreuzstraße weckten in der Nacht zum Dienstag eine Anwohnerin.

Im Treppenhaus bemerkte die 75-Jährige zwei Personen, die nach ihrer Ansprache mit Fahrrädern flüchteten. Dann sah die Rentnerin frische Einbruchspuren an den Eingangstüren und rief die Polizei.

Die Beamten konnten eine 46-Jährige und einen 40 Jahre alten Mann feststellen, die der Tat verdächtig sind. Bereits am Vortag war in andere Räume des Kirchengebäudes eingebrochen worden.

Die Ermittler prüfen nun, inwieweit die Beschuldigten für die Taten infrage kommen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell