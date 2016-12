POL-BS: Mehrere Einbrüche über Weihnachten

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 27.12.16

Etliche Einbrüche in Häuser und Wohnungen registrierte die Polizei über die Weihnachtsfeiertage, die meisten im Osten der Stadt.

Die Täter nutzten die zum Teil mehrtägige Abwesenheit der Bewohner zu Verwandtenbesuchen und brachen Fenster und Terrassentüren auf.

Drei Taten wurden in Dibbesdorf gemeldet, zwei in Bienrode, ein Einbruch in ein Haus in Waggum. Auch in Stöckheim und Watenbüttel schlugen die Täter zu. Schmuck, Bargeld und elektronisches Gerät waren die Beute.

