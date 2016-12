POL-BS: A) Wohnungsbrand B) Erneuter Apothekenüberfall

Braunschweig (ots) - A) Am Nachmnittag des 23.12.2016 kam es im Braunschweiger Stadtteil Veltenhof zu einem Wohnungsbrand innerhalb eines Mehrfamilienkomplexes. Die 63jährige Hauseigentümerin befand sich grade im Wohnzimmer als sie aus der Küche Bradgeruch wahrnahm. Als sie die Tür zu einem Abstellraum, in dem der Stromverteilerkasten befindlich war, öffnen wollte, schlug ihr eine Stichflamme entgegen. Die Frau konnte sich unverletzt ins Freie retten. Die alarmieerte Berufsfeuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen während die Polizei die Pfälzerstraße vorübergehend sperren musste. In der Wohnung entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden.

B) Am 23.12.2016, gegen 17:00 Uhr, kam es im Bereich Braunschweiger Hauptbahnhof bereits zum dritten Überfall binnen vier Tagen auf eine Apotheke. Diesmal war die Löwen-Apotheke in der Kurt-Schumacher-Straße das Ziel des Täters. Auch in diesem Falle wurde das Personal mit einem Messer bedroht und Bargeld erbeutet. Der Täter wird folgendermaßen beschireben: ca. 35jähriger Deutscher, etwa 185 cm groß und unrasiert mit ungepflegter Erscheinung. Zur Tatzeit trug er unter anderem eine dunkelblaue Mütze und eine etwas längere dunkelblaue Jacke. Er ist in Richtung Adolfstraße geflüchtet.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0531/ 476-2517 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell