POL-BS: Einbrüche in Ölper und Wenden

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 22.12.16

Als der Bewohner eines Hauses an der Celler Heerstraße am Donnerstagabend heimkehrte und in einigen Räumen Licht brannte, war ihm schnell klar, dass eingebrochen worden war. Der Täter hatte zunächst erfolglos versucht, eine Hintertür aufzubrechen, konnte dann aber ein Fenster gewaltsam öffnen. In einem Vorraum wurde ein Stahlschrank umgeworfen und aufgehebelt und unter anderem Bargeld daraus entwendet.

Ein offen stehendes Fenster in seiner Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lindenstraße in Wenden stellte der Mieter am Abend fest.

In fast zwei Meter Höhe war ein Fenster an der Hausrückseite aufgebrochen und der Täter eingestiegen. Dieser erbeutete elektronisches Gerät und einen Rucksack.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell