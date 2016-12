POL-BS: Einbrecher im Hochparterre

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 21.12.16, 16.40 - 18.30 Uhr

Bargeld und Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutete ein Einbrecher am späten Mittwochnachmittag in einer im Hochparterre gelegenen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Sackring.

Der Täter hatte den in zwei Meter Höhe gelegenen Balkon erklommen und dann ein Fensterelement aufgehebelt. Zielstrebig durchsuchte er das Schlafzimmer und flüchtete dann mit seiner Beute.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell