POL-BS: Auseinandersetzungen vor Gerichtstermin

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 21.12.2016

Im Vorfeld eines Gerichtsverfahrens kam es am Mittwochmorgen vor dem Amtsgericht zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen.

Die Polizei musste kurzfristig Pfefferspray einsetzen, um die Situation klären zu können. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt und wurden behandelt.

Beim Betreten des Gerichtsgebäudes wurden vier männliche Personen, die der rechten Szene zugerechnet werden, von einer Gruppe bedrängt, die dem linken Spektrum zugeordnet wird.

Nach zunächst verbalen Auseinandersetzungen kam es zu Handgreiflichkeiten in deren Verlauf ein 18-Jähriger geschubst, geschlagen und in den "Schwitzkasten" genommen wurde. Auch seine drei Begleiter gaben an, attackiert worden zu sein.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell