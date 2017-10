POL-BO: Bargeld und Schmuck entwendet

Bochum (ots) - Einen Einbruch an der Straße am Heerbusch verzeichnete die Bochumer Kripo am gestrigen 9. Oktober. Zwischen 13.30 und 22.20 Uhr hebelten Einbrecher dort ein Fenster an einem Mehrfamilienhaus auf und entwendeten aus der Wohnung Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Das Fachkommissariat für Einbruchsdelikte (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell