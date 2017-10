POL-BO: Einbruch - Täter entwenden Schmuck

Witten (ots) - Am 9. Oktober, gegen 19.45 Uhr, kam es in Witten an der Straße Auf dem Knick zu einem Einbruch. Zwei noch unbekannte Kriminelle hebelten dort ein Fenster an einem Wohnhaus auf und verschafften sich so Zutritt. Anschließend entwendeten sie diversen Schmuck und flüchteten. Die beiden Täter sollen circa 25 Jahre alt sein, hatten eine schlanke Figur und waren dunkel gekleidet. Einer der Einbrecher trug eine schwarze Umhängetasche.

Das Fachkommissariat für Einbruchsdelikte (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um weitere Hinweise auf die Täter.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell