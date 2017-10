POL-BO: Nach Geschäftseinbruch: Polizei nimmt Tatverdächtigen mit Schnittwunden an den Händen fest

Bochum (ots) - Nach dem Einbruch in ein Geschäft in Altenbochum hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen, 8. Oktober, einen Tatverdächtigen festgenommen.

Ein Zeuge bemerkte gegen 1 Uhr morgens das Klirren einer Scheibe an der Wittener Straße und rief die Polizei. Zivilbeamte rückten sofort aus und fanden das Geschäft mit eingeschlagener Scheibe vor. In Tatortnähe trafen sie einen polizeibekannten 26-jährigen Bochumer mit Schnittwunden an den Händen an. Sie nahmen ihn fest.

Ein Richter ordnete anschließend Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen des Bochumer Innenstadtkommissariats dauern an.

