POL-BO: Fußgängerin in Bochum von Pkw erfasst

Bochum (ots) - Bei einem Abbiegeunfall am Montagmorgen (9.10.) in Bochum hat eine Autofahrerin eine Fußgängerin angefahren. Diese verletzte sich so schwer, dass sie in ein Krankenhaus musste.

Gegen 8.40 Uhr befuhr eine in Castrop-Rauxel wohnende Pkw-Fahrerin (50 Jahre) im Bochumer Ortsteil Gerthe den Castroper Hellweg in Richtung Bochum. Als sie nach links in die Schürbankstraße abbog, kollidierte sie mit einer 71-jährigen Bochumerin, die zu Fuß unterwegs war und die Schürbankstraße bei "Grün" an der Fußgängerfurth überquerte. Dabei verletzte sich die 71-Jährige so schwer, dass sie mittels eines Rettungswagens zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Für die Dauer der Unfallaufnahme bis 9.30 Uhr musste der Fahrzeugverkehr umgeleitet werden. Der ÖPNV war nicht betroffen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Frank Lemanis

Telefon: 0234 909-1020

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell