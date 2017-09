POL-BO: 15. Sicherheitstag im Ruhr-Park Bochum

Bochum (ots) - Reinschnuppern in die spannende Arbeit von Polizei, Feuerwehr und Co: Das ist möglich beim 15. Sicherheitstag im Bochumer Ruhr-Park am Samstag, 16. September, von 10 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Auf dem Parkplatz 7, unmittelbar vor dem Haupteingang, wird von der Bühne des Polizei-Trucks aus ein passendes Programm geboten, unter anderem mit Live-Musik der BOGESTRA-Band "Gleis 38". Mehr als 200 Einsatzkräfte von THW, Feuerwehr, Polizei, Verkehrswacht, Kriminalpolizei/Opferschutz, Arbeitersamariterbund und anderen informieren vor Ort über ihre Tätigkeiten und Aufgaben.

Gegen 11 Uhr wird Schirmherr Thomas Eiskirch, Oberbürgermeister der Stadt Bochum, die Veranstaltung auf dem Truck der Polizei offiziell eröffnen.

Wie auch in den Vorjahren werden die Einnahmen aus der Tombola einem gemeinnützigen Zweck gespendet.

Interessierte Medienvertreter sind natürlich ebenfalls herzlich eingeladen!

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell