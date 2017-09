POL-BO: Wohnungseinbruch: Wer kann Angaben zu zwei verdächtigen Personen machen?

Herne (ots) - Am gestrigen 12. September, in der Zeit von 7 und 23.30 Uhr, hebelten noch unbekannte Einbrecher eine in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses gelegene Wohnungstür in Herne auf.

Die Kriminellen durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entfernten sich mit Uhren sowie Schmuck von der Mont-Cenis-Straße, nahe der Einmündung "Auf dem Rohde", in unbekannte Richtung.

Ein Anwohner beobachtete gegen 15 Uhr zwei verdächtige Personen im Hausflur, die wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

männlich, augenscheinlich Osteuropäer, zwischen 25 und 30 Jahre alt, circa 160 cm groß und dickliche Statur, trug eine Brille mit schwarzem Rahmen und war mit einer Jeans und einer braunen Lederjacke bekleidet

2. Person:

weiblich, augenscheinlich Osteuropäerin, zwischen 25 und 30 Jahre alt

Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder Hinweise auf die beiden Verdächtigen geben?

Das Bochumer Einbruchskommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

