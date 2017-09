POL-BO: Fahrendes Auto beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Bochum (ots) - Ein fahrendes Auto ist in der vergangenen Woche (7. September, 10.40 Uhr) in Bochum beschädigt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen des Vorfalls.

Was war passiert?

Ein 63-jähriger Bochumer war mit seinem Wagen auf der rechten Fahrspur des Sheffield-Rings in Fahrtrichtung Gerthe unterwegs. Unmittelbar hinter der Brücke der Straße Feldmark, nahm er einen lauten Knall an der Beifahrertür wahr und zeitgleich zersplitterte die Seitenscheibe. Wie es genau zu der Beschädigung kam, konnte der Autofahrer nicht mitteilen.

Vermutlich hat eine bisher unbekannte Person mittels eines Gegenstandes den Sachschaden am Pkw verursacht.

Die Verkehrsermittler fragen: "Wer hat am Morgen des 7. Septembers an der Örtlichkeit verdächtige Personen gesehen?"

Hinweise werden zur Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 0234/909-5266 entgegengenommen.

