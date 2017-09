POL-BO: Zwei Tablets aus Elektromarkt entwendet - Wer kennt die Ladendiebin?

1 weiterer Medieninhalt

Wer kennt die abgebildete Person? Bild-Infos Download

Bochum (ots) - Bisher führten die Ermittlungen im Bochumer Kriminalkommissariat 31 noch nicht zur Identifizierung dieser abgebildeten Person. Die Polizei fragt jetzt: Wer kennt die junge Frau?

Bereits am 14. Juli (Freitag) entwendete die Tatverdächtige in einem Elektrofachmarkt an der Kortumstraße 72 in der Bochumer Innenstadt zwei neuwertige Tablets. Die Frau nahm die beiden Geräten aus einem Verkaufsständer und flüchtete aus dem Geschäft durch einen Notausgang - die beiden Geräte hielt sie dabei in ihrer Hand.

Bei der Tatausführung wurde die Ladendiebin von einer Überwachungskamera gefilmt. Mit richterlichem Beschluss sind nun Fotos zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Die Ermittler fragen, wer kennt die schlanke, etwa 160 bis 165 cm große, weibliche Person mit hellblonden langen Haaren. Zur Tatzeit trug sie eine schwarze Jacke, eine gemusterte/gestreifte Hose, weiße Schuhe und führte eine große schwarze Tasche mit sich.

Hinweise zu deren Identität werden unter der Rufnummer 0234-909-8105 oder außerhalb der Geschäftszeit unter 0234-909-4441 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell