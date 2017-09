Bochum (ots) - Das kriminalistische Drehbuch von hinterlistigen Trickdieben ist um eine neue Masche erweitert worden. Diese Menschen lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen, um zunächst in die Wohnungen speziell von Senioren zu gelangen und dort Geld sowie Wertgegenstände zu stehlen.

So geschehen am Schubertweg in Wattenscheid. Am 5. September (Dienstag) schellt dort ein Pärchen, das einen kleinen Hund dabei hat, an der Wohnungstür einer über 85 Jahre alten Frau.

Der Mann fragt bei der Rentnerin nach, ob in dem Mehrfamilienhaus noch eine Wohnung frei wäre. Genau in diesem Moment läuft der Hund, augenscheinlich ein Pinscher, bei offenstehender Tür gezielt in die Wohnung hinein. Die junge Frau nimmt denselben Weg, um in den Räumlichkeiten nach dem kleinen Vierbeiner zu suchen. Nur nach dem Vierbeiner? Greifen wir es vorweg - leider nein!

Auch ihr Begleiter betritt die Wohnung, setzt sich in einem Sessel und redet mit der Seniorin. Als der Pinscher sich dann wieder auf Frauchens Arm befindet, unterhält sich das Pärchen noch ca. zehn Minuten mit der betagten Mieterin und verlässt dann das Haus.

Erst einige Tage später stellt die Wattenscheiderin fest, dass das "Paar mit Hund" ihr eine Kassette mit Goldschmuck entwendet hat.

Der männliche Trickdieb, nach eigenen Angaben ein Spanier, ist 165 cm groß, stabil, sprach Deutsch mit Akzent und trug eine kurze Hose sowie Sportschuhe. Die dunkel gekleidete Begleiterin ist etwas größer, 18 bis 20 Jahre alt, schlank und hat dunkle mittellange Haare.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909-4131 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Hinweise.

Wir wollen diese Tat zum Anlass nehmen, erneut vor diesen hinterlistigen Trickdieben und ihrer kriminellen, schauspielerischen Begabung zu warnen. "Denken Sie daran, dass es für diese Ganoven nur ein Hindernis zu überwinden gibt, um zum Erfolg zu gelangen, und das ist Ihre Haustür!"

Daher sollten insbesondere ältere Menschen folgende Ratschläge beherzigen: "Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung. Wenn es doch mal nicht anders geht, ziehen Sie telefonisch Nachbarn, Angehörige oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Nutzen Sie Ihren Türspion, Ihre Gegensprechanlage und vor allem Ihren Sperrbügel oder die Sicherheitskette und seien Sie bei Fremden immer vorsichtig. Im Zweifelsfall scheuen Sie sich nicht und wählen den polizeilichen Notruf "110"!"

Für Fragen und kostenlose Beratung steht Ihnen zur Bürozeit unser Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz unter der Rufnummer 0234 / 909-4040 gerne zur Verfügung. Dort kann auch der Kontakt zu einem Seniorensicherheitsberater hergestellt werden.

