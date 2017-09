POL-BO: Diebstahl im Parkhaus an der Massenbergstraße - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Noch nicht aufgeklärt ist ein Diebstahl aus einem Auto, der sich am Abend des 7. September (Donnerstag, 18.30 Uhr) in einer Tiefgarage im Bochumer Parkhaus an der Massenbergstraße ereignet hat.

Was war passiert?

Aus dem Wagen eines 37-jährigen Oberhauseners ist eine Tasche mit Bargeld entwendet worden. Zuvor war der Mann mit seiner 57-jährigen Mutter in einer Bankfiliale am Dr.-Ruer-Platz Geld abholen. Als er zurück zu seinem Wagen kam, wurde er von unbekannten Personen angesprochen, abgelenkt und anschließend bestohlen.

Drei der vier Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

1. Person: männlich, circa 165 cm groß, asiatisches Aussehen, dunkle Haare, Brille, trug dunkle Bekleidung

2. Person: weiblich, etwa 30 Jahre alt, dunkler Teint, schulterlange schwarze Haare, trug einen gelben mittellangen Rock und darunter eine schwarze Hose

3. Person: circa 175 cm groß und war dunkel bekleidet

Die Ermittler des Bochumer Kriminalkommissariats 31 fragen: "Wer kann zu dem Vorfall Angaben machen oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben?".

Hinweise werden unter den Rufnummern 0234/909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen genommen.

