POL-BO: Kaum Bremskraft: Polizei untersagt Reisebus vor Klassenfahrt die Weiterfahrt

Bochum (ots) - Mit einem alten Bus, der auf einem Rad über fast keine Bremskraft mehr verfügte, wollte ein überörtlicher Reiseveranstalter Bochumer Schüler zur Insel Ameland bringen. Eine Sicherheitskontrolle der Bochumer Polizei verhinderte Schlimmeres.

In enger Kooperation mit den Schulen überprüfen Polizeibeamte der Verkehrsdienstgruppe regelmäßig Reisebusse, um die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten. Die Kontrolle in Bochum-Langendreer am Montagmorgen, 11. September, zeigte deutlich, wie nötig diese Überprüfungen sind.

Der in Osteuropa zugelassene Bus war 29 Jahre alt und fiel durch Ölspuren im Motorbereich sowie fehlende Sicherheitsausrüstung des Fahrers auf. Die anschließende Überprüfung eines unabhängigen Sachverständigen ergab, dass sich Wasser in der Bremsanlage befand - das rechte Rad der Antriebsachse verfügte über nahezu keinerlei Bremskraft. An eine Weiterfahrt war somit nicht zu denken.

Für die Schülerinnen und Schüler nahm die Geschichte dennoch ein gutes Ende: Der Reiseveranstalter schickte einen neuen (einwandfreien) Bus und die Klassenfahrt in die Niederlande konnte mit einer kleinen Verspätung stattfinden.

