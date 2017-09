POL-BO: Einbrüche in den Stadtteilen Gerthe und Linden - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Zu zwei Wohnungseinbrüchen ist es am 8. September (Freitag) im Bochumer Stadtteil Gerthe und Linden gekommen.

Zwischen 16.30 und 18 Uhr drangen Kriminelle in ein an der Mengeder Straße gelegenes Mehrfamilienhaus ein und öffneten eine Wohnungstür. Während die Bewohnerin auf der Couch im Wohnzimmer schlief, entwendeten die Unbekannten eine Briefmarken- und eine Münzsammlung sowie Schmuck. Die Einbrecher flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich, zwischen 18.30 und 22 Uhr, an der Straße "Im Acker" im Ortsteil Linden. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus und stahlen eine unbekannte Anzahl Modelleisenbahnen der Firma Märklin sowie Eigenbauten. Die Kriminellen verließen das Haus durch die Terrassentür und flüchteten mit der Beute unerkannt.

Das Bochumer Einbruchskommissariat (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Im zweiten Fall weisen die Ermittler daraufhin, dass diese Modelleisenbahnen meist weiter veräußert werden. Zeugen, die diesbezüglich verdächtige Beobachtungen machen, werden gebeten sich ebenfalls zu melden.

