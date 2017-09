Bochum (ots) - In den Mittagsstunden des 9. Septembers (Samstag) wurde ein Einbruch in die Pizzeria an der Herner Straße 74 in Bochum entdeckt.

Im Zeitraum zwischen dem 8.9., 22.00 Uhr, und dem 9.9., 12.00 Uhr, waren die noch unbekannten Kriminellen durch die Hintertür in das Lokal gelangt. Hier entwendeten sie Bargeld, ein Notebook, zwei Digitalkameras sowie ein Tablet.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8110 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell