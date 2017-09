POL-BO: Wohnungstür aufgehebelt und mit Goldschmuck geflüchtet - Zeugen gesucht!

Witten (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am 7. September, an der Schückingstraße in Witten-Annen, Zugang in den Hausflur eines Wohnblocks.

In einem der Obergeschosse hebelten sie eine Wohnungstür auf und durchsuchten Schränke und Behältnisse. Mit ihrer Beute - Goldschmuck - flohen die noch nicht ermittelten Wohnungseinbrecher in unbekannte Richtung (14.05 bis 16.30 Uhr).

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

